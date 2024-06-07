مسلوق: “روح المناصر أهم من كل شيء ويجب تهدئة النفوس”

شدد المكلف بتسيير الرابطة، محمد أمين مسلوق، على أنصار الأندية الجزائرية، ضرورة ضبط النفوس، وتفادي أعمال الشغب التي أضرت بصورة الرياضة الجزائرية.

وتأسف مسلوق، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة. على الأحداث التي عاشها ملعب “حملاوي” بقسنطينة، الاثنين الماضي، مبرزا بأنها لا تشرف المناصر الجزائري.

وأضاف ذات المتحدث بخصوص خطوات القضاء على العنف: “نحتاج إلى عمل قاعدي وتنسيقي، فيما يخص الأندية ولجان الأنصار، في الأخير هي رياضة وكرة قدم، ويجب أن تسود الروح الرياضية”.

وواصل مسلوق: “على كل شخص أن يكون قدر المسؤولية ويحسس أنصاره. لأننا شاهدنا للأسف خسائر بأحجام كبيرة في الفترة الماضية”.

وفي المقابل، ولدى حديثه عن أحداث قسنطينة، أوضح مسلوق. بأنه تحدث مؤخرا مع الوالي سعيد سعيود، وأكد له بأن ما حدث غير مفهوم تماما.

ليعرج بعدها على قرار “الويكلو” في الجولتين 28 و29، وقال: “لجنة وطنية رفيعة المستوى، اتخذت هذا القرار، من أجل تهدئة النفوس، وأرواح المناصرين غالية، والقرار كان صائبا”.

أما حول عدم تطبيق “الويكلو” في آخر جولة، رد مسلوق: “ما ذنب الجماهير الأخرى، حتى نحرمهم من مساندة أنديتهم.. نحن على مشارق عيد الأضحى، والجولة الأخيرة ستلعب ليلة العيد، وهي فرصة للتسامح”.