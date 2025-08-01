مسلوق: “سنخوض تحد جديد هذا الموسم فيما تعلق بتقنية “الفار””

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، عزمهم على تعميم تقنية “الفار” على كل مباريات البطولة المحترفة في الموسم الكروي الجديد.

وصرح مسلوق، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “هذا الموسم ينتظرنا تحد آخر، المتمثل في استعمال تقنية “الفار” في كل المباريات”.

كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة: “حاليا نحن أول اتحادية في افريقيا تملك محطات “الفار” الخاصة به، وهذا أمر جميل”.

وتابع أمين مسلوق: “تم التنسيق مع الأندية، لتهيئة كل الملاعب من أجل احتضان مباريات البطولة، وستكون لنا خرجات ميدانية، خلال الأسبوع المقبل، لكل الملاعب التي تم تسجيل بها تحفضات”.