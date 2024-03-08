مسلوق: “سنعتمد تقنية “الفار” في كل مباريات البطولة المحترفة الموسم المقبل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد نائب رئيس “الفاف”، ومسير الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، عزم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اعتماد تقنية “الفار” الموسم المقبل.
وصرّح مسلوق، للإذاعة الوطنية: “من مشاريع “الفاف” الاعتماد على تقنية “الفار” انطلاقاً من الموسم المقبل للتقليل من الأخطاء”.
كما أضاف مسير الرابطة المحترفة: “كل لقاءات المحترف الأول ستُجرى بتقنية “الفار” انطلاقاً من الموسم المقبل”.
وتابع أمين مسلوق: “هناك فئة من الحكام الصاعدين، بامكانيات واعدة، والتي تعتبر قادرة على تمثيل التحكيم الجزائري حتى في المواعيد الكبيرة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/hAtyR