مسلوق: “مسؤولو مولودية الجزائر وشباب قسنطينة أبدوا حسّ كبير بالمسؤولية”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مُسير الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، تفهم مسؤولي مولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، قرار الفاف بخوض نصف نهائي كأس الجزائر دون جمهور.
وصرّح مسلوق، للإذاعة الوطنية: “مسؤولو مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، كانوا جد متفهمين لقرار خوص مباراة الكأس بدون جمهور”.
كما أضاف: “سلامة الجماهير هي الأولوية، وهذا باتفاق رؤساء الأندية، حتى قبل اجراء قرعة هذا الدور النصف نهائي”.
وتابع مسير الرابطة المحترفة، أمين مسلوق: “روح المسؤولية التي أبداها رؤساء الفريقين تبشر بالخير لمستقبل كرة القدم الجزائرية”.
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