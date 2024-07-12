إعــــلانات
الرياضة

مسلوق: “منحنا خيارين للأندية المشاركة في منافسة قارية لتفادي تراكم المباريات”

بقلم كريم تيغرمت
مسلوق: “منحنا خيارين للأندية المشاركة في منافسة قارية لتفادي تراكم المباريات”
  • 115
  • 0

كشف المكلف بتسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، الإجراء الذي سيتم اتخاذه في الموسم الجديد، مع الأندية المشاركة في منافسة قارية، لتفادي تراكم المباريات.

وصرح مسلوق، في هذا الخصوص: “هناك قرار يتيح للأندية المشاركة في منافسة قارية، اختيار موعد خوض مباراتهم الخاصة بالبطولة، 72 ساعة قبل أو بعد مباراتهم القارية”.

كما أضاف: “على أنديتنا المشاركة في هذه المنافسات القارية، أن تضع في الحسبان ضرورة مشاركتها بصفة انتضامية في مباريات البطولة”.

وتابع أمسن مسلوق: “نتمنى لأنديتنا الذهاب إلى أبعد حد في مختلف المنافسات القارية، وتمثيل كرة القدم الجزائرية أحسن تمثيل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/VXlOs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر