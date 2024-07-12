مسلوق: “منحنا خيارين للأندية المشاركة في منافسة قارية لتفادي تراكم المباريات”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المكلف بتسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، الإجراء الذي سيتم اتخاذه في الموسم الجديد، مع الأندية المشاركة في منافسة قارية، لتفادي تراكم المباريات.
وصرح مسلوق، في هذا الخصوص: “هناك قرار يتيح للأندية المشاركة في منافسة قارية، اختيار موعد خوض مباراتهم الخاصة بالبطولة، 72 ساعة قبل أو بعد مباراتهم القارية”.
كما أضاف: “على أنديتنا المشاركة في هذه المنافسات القارية، أن تضع في الحسبان ضرورة مشاركتها بصفة انتضامية في مباريات البطولة”.
وتابع أمسن مسلوق: “نتمنى لأنديتنا الذهاب إلى أبعد حد في مختلف المنافسات القارية، وتمثيل كرة القدم الجزائرية أحسن تمثيل”.
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