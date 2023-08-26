مسلوق: ” نجم بن عكون يستقبل منافسيه بنسبة كبيرة بملعب “20 أوت””

كشف رئيس فرع فريق نجم بن عكنون لكرة القدم، مسلوق محمد أمين، بأن فريقه سيستقبل منافسيه في الموسم الجديد بنسبة كبيرة بملعب “20 أوت”.

وصرح مسلوق، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “قدمنا ثلاثة طلبات لاستقبال منافسينا في الموسم الجديد، بكل من ملعب “20 أوت”، “بن رابح” الدار البيضاء، و”عمر بن حداد” بالقبة”.

كما أضاف رئيس فرع نجم بن عكنون لكرة القدم: “نحن ننتظر تلقي الموافقة الرسمية، وبنسبة كبيرة سنستقبل منافسينا بملعب “20 أوت””.

وتابع مسلوق محمد أمين: “سنخوض داربي عاصمي في الجولة الأولى من الموسم الجديد للبطولة، بمواجهة مولودية الجزائر، ونتمنى أن تجري في أفضل الظروف”.