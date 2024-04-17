مسلوق: “هذه أبرز النقاط التي ناقشناها مع رؤساء الأندية خلال الجمعية العامة”

كشف أمين مسلوق، نائب رئيس “الفاف”، والمكلف بتسيير الرابطة المحترفة، أبرز النقاط التي تمت مناقشتها اليوم الأربعاء، في أشغال الجمعية العامة للرابطة المحترفة.

وصرح مسلوق، عقب انتهاء أشغال هذه الجمعية العامة: “ناقشنا خلال أشغال الجمعية العامة للرابطة المحترفة، التقريرين الأدبي، والمالي لسنة 2023”.

كما أضاف: “خُضنا نقاشا ثريا مع رؤساء الأندية، أين قمنا بتقييم مرحلة التسيير من قبل المكتب الحالي”.

وأردف: “وقفنا على الأمور الايجابية، وكانت عدة اقتراحات للموسم المقبل، فيما تعلق بالإجراءات التنظيمية، قانون العقوبات، بالإضافة لتقنية “الفار””.

وتابع أمسن مشلوق: “طمأنا رؤساء الأندية بأن تقنية “الفار” ستكون حاضرة الموسم المقبل، ما من شأنه أن يرفع من مستوى التحكيم، والمستوى التقني لبطولتنا”.