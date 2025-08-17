مسلوق يبرمج اجتماعا مع محافظي المباريات تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد

برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اجتماعا مع محافظي اللقاءات، في اطارا التحضيرات الجارية لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وسيجتمع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، يوم غد الإثنين، بمحافظي اللقاءات، في اجتماع تنسيقي، حسب الموقع الرسمي للرابطة.

وياتي هذا الاجتماع، حسب الموقع الرسمي للرابطة، لتطوير آليات التنسيق مع محافظي المباريات، للارتقاء بمنظومة كرة القدم وفق معايير التنظيم والاحتراف.

يذكر أن هذا الاجتماع، بين رئيس الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، ومحافظي المباريات، مقرر انطلاقا من الساعة التاسعة صباحاً، بمقر النادي الوطني للجيش ببني مسوس.