مسلوق يدين أحداث العنف في البطولة المحترفة ويطالب بتظافر الجهود للقضاء عليها

أدان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، أحداث العنف التي شهدتها البطولة المحترفة هذا الموسم، داعيا في نفس الوقت لتظافر جهود الجميع للقضاء على هذه السلوكات السلبية.

وخلال ترأسه الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للرابطة المحترفة، افتتح مسلوق الجلسة، بإدانة أحداث العنف التي تم تسجيلها مؤخرا في البطولة المحترفة.

كما دعا رئيس الرابطة، لتظافر جهود جميع الفاعلين في كرة القدم، من لاعبين ومسيرين، للقضاء على هذه السلوكات السلبية، معتبرا أن الحفاظ على سلامة المواطنين، والأمن العام، أولوية تتجاوز نطاق المسابقة الرياضية.

من جهة أخرى، وحسب بيان للرابطة المحترفة، حرص أمين مسلوق، على الإشادة بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية، وأجهزة الأمن، في تنظيم، وتأطير مباريات البطولة.