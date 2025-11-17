مسلوق يشارك في الجمعية العامة العالمية للرابطات

شارك رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محمد الأمين مسلوق، في الاجتماع السنوي الأول للجمعية العامة للرابطات العالمية.

وخلال مشاركته في هذا الاجتماع، قدم مسلوق، عرضا للعمل المنجز داخل الرابطة لبلوغ احترافية شاملة لمختلف أقسامها.

كما أبرز مسلوق، خلال مداخلته، آليات التسيير المعمول بها وفق المعايير الدولية ومرافقة الأندية في انتقالها نحو إدارة أكثر احترافية.

وشدّد رئيس الرابطة المحترفة، على أهمية التكوين، سواء بالنسبة للمسيرين، أو المواهب الشابة التي تمثل مستقبل كرة القدم الوطنية.

وأشار، أمين مسلوق، إلى أن جميع هذه الخطوات تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تحت قيادة وليد صادي، وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والهادفة إلى تعزيز تنافسية البطولة الجزائرية وترقية صورة كرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.