مسلوق يعقد أول اجتماع مع المكتب التنفيذي الجديد للرابطة

عقد المكتب التنفيذي الجديد، للرابطة المحترفة لكرة القدم، بقيادة محمد أمين مسلوق، أول أمس الخميس، أول اجتماع له، منذ انتخابه يوم الـ 5 فيفري 2025.

وحسبما جاء في موقع الرابطة. فقد تم على هامش هذا الاجتماع التطرق لعدة نقاط تخص الكرة الجزائرية، وفي مقدمتها رزنامة البطولة المحترفة.

حيث تم استعراض برنامج البطولة، خاصة خلال شهر رمضان. وناقش رئيس الرابطة مسلوق، السيناريوهات التي من شأنها ضمان احترام مواعيد اختتام الموسم.

وفي المقابل، تطرق المكتب الننفيذي الجديد للرابطة، إلى الجانب المالي، حيث تم تحليل والمصادقة على نفقات شهري جانفي وفيفري الماضيين.

إلى جانب مناقشة تنويع مصادر التمويل، حيث تهدف الرابطة إلى تعزيز مواردها الحالية والانفتاح على شركاء جدد.

في حين كشفت الرابطة، بأنه تقرر على هامش اجتماع أول أمس، إنشاء لجنة مختصة تكون مسؤولة عن تعيين المراقبين ومنسقي المباريات.

كما تقرر بخصوص ملف عقود اللاعبين مع الأندية. دراسة نموذج جديد للعقود يضمن توازنًا بين مصالح الأندية واللاعبين والمدربين على حد سواء.