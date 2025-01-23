مسلوق يعلن رسميا ترشحه لرئاسة الرابطة المحترفة

أعلن مسير الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، بصفة رسمية، ترشحه لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وخلال أشغال الجمعية العامة التي انعقدت أمس الأربعاء، أعلن مسلوق، عن ترشحه للانتخابات المقبلة لرئاسة الرابطة.

كما أكد الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، بأن الموعد المحدد لانتخابات رئاسة الرابطة المحترفة، سيكون يوم 5 فيفيري 2025.

وفي ختام بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم، أكد موافقة أعضاء الجمعية العامة، موافقتها على تعيين لجنة الترشيحات، ولجنة الاستئناف.