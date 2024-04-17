مسلوق يكشف موعد نهاية الموسم الجاري من البطولة المحترفة

كشف نائب رئيس “الفاف”، والمكلف بتسيير الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، اليوم الأربعاء، موعد اسدال الستار عن الموسم الجاري من البطولة المحترفة.

وصرح مسلوق، في هذا الخصوص: “موعد نهاية البطولة سيكون في الأسبوع الاول، أو الثاني من شهر جوان المقبل”.

كما أضاف بخصوص تقييمه لبطولة الموسم الجاري: “الأمور تسيير في ظروف جيدة، وهذا ليس فقط بفضل اجتهاد الرابطة، بل بتعاون مع رؤساء الأندية”.

وجاءت هذه التصريحات من المكلف بتسيير الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، عقب أشغال الجمعية العامة للرابطة المحترفة، الذي انعقد اليوم الأربعاء، بمركز سيدي موسى.