مسلوق: “سنعمل على تعميم الـVAR الموسم المقبل والجولات المتبقية ستجرى في توقيت موحّد”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، اليوم الثلاثاء، أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تستهدف تعميم تقنية التحكيم بالفيديو “الفار VAR”.

في إطار تطبيق سياسة الحد من الأخطاء التحكيمية في البطولة المحترفة، وضمان السير الحسن للمواجهات.

وصرّح المسؤول الأول عن الرابطة المحترفة لوسائل الإعلام، بعد اجتماع رئيس “الفاف”، وليد صادي، برؤساء أندية الرابطة المحترفة: “الاتحادية تسارع الزمن لتعميم استخدام تقنية “الفار” في كل ملاعب البطولة، بداية من الموسم المقبل”.

وأضاف مسلوق قائلاً: “المباريات ستكون باستخدام تقنية “الفار”، حتى غير المنقولة عبر التلفيزيون”.

وتابع المتحدث ذاته: “سنعمل على برمجة مباريات الجولات المتبقية من الموسم في توقيت موحد. وحاليا سنقوم بتسوية رزنامة الجولات المؤجلة، ثم نقوم بعدها ببرمجة مواجهات الجولات المتبقية”.