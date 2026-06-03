مسلوڨ يحظى باستقبال من قبل رئيس الاتحاد الهولندي

حظي رئيس بعثة المنتخب الوطني الجزائري، ورئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمين مسلوڨ، اليوم الأربعاء، باستقبال من طرف رئيس الاتحاد الملكي الهولندي، فرانك باو.

وذلك في إطار الزيارة التي تسبق المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخبين الجزائري والهولندي.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتطوير كرة القدم. إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحادين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الكرتين الجزائرية والهولندية.

كما عكس الاجتماع متانة العلاقات التي تجمع الهيئتين الكرويّتين، والرغبة المشتركة في توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الإداري والفني.

واختُتم اللقاء في أجواء ودية بتبادل قمصان المنتخبين، في لفتة رمزية تجسد روح الصداقة والاحترام المتبادل بين الطرفين. وذلك قبل المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الهولندي.