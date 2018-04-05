مسلّح يطلق النار على أربعة أشخاص بجامعة  في تركيّا

لقى أربعة أشخاص حتفهم الخميس في عملية إطلاق نار داخل جامعة عثمان غازي شمال غرب تركيا، بينهم مساعد عميد وسكرتير إحدى الكليّات.

بالإضافة إلى محاضر وموظّف في كلية التربية.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية من وكالة “الأناضول” للأنباء المحليّة، أن الشرطة اعتقلت المهاجم بعد استسلامه دون مقاومة.

وذكر رئيس الجامعة جونين أن المسلح، وهو باحث في الجامعة، دخل كلية التربية ومعه مسدس.

وأطلق النار على مساعد عميد وسكرتير إحدى الكليات ومحاضرا وموظفا في كلية التربية بالجامعة رميا بالرصاص

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء ووسائل إعلام أخرى، أن الشرطة اعتقلت المهاجم ولم يتضح بعد دوافع الجاني.