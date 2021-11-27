مسنة لم يمنعها الكرسي المتحرك من أداء واجبها الإنتخابي كما تقول الدزاير إن شاء الله تبقى نوارة.

للإشارة، إنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة.

من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة.

وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.