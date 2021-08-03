مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء جاهزة

حسب بيان لوزارة العدل

تسلّم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة، مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

وأفاد بيان لوزارة العدل، بأن وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، استقبل، أمس الثلاثاء، في مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلّم الوزير طبي، مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده، معربا عن شكره لرئيس اللجنة وكافة أعضائها على المجهودات الكبيرة في إعداد هذا النص.

كما سيندرج هذا العمل في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020، لا سيما المادة 180 منه، الذي دسترة لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، مما سيضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.