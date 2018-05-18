مسودة بيان القمة الإسلامية بإسطنبول تدين نقل السفارة الأمريكية

أدانت مسودة بيان اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول الأعمال الإجرامية للاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وحذرت من مبادرة دول أخرى لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

وتنعقد القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كونه الرئيس الحالي للمنظمة.

وحمّل البيان السلطات الصهيونية المسؤولية عن الفظاعات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية.

لا سيما القتل المتعمد لأكثر من ستين فلسطينيا وإصابة نحو 2700 آخرين.

ودعت مسودة البيان المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته القانونية فيما يتعلق بفلسطين.

وطالبت المسودة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في المجازر في قطاع غزة.

كما حذرت أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس باعتبارها دولة متواطئة تستهدف تقويض القانون الدولي.

ودعت إلى تمويل الخطة الإستراتيجية الخاصة بالقدس، ودعم احتياجات مؤسساتها وأهلها.

والتصدي لأي محاولة تستهدف تغيير هوية القدس أو تزوير تاريخها بالتعاون مع منظمة اليونسكو.