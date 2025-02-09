مسوسة: “أتمنى أن يكون لقبي الأول مع المولودية فاتحة لتتويجات أخرى”

عبّر لاعب مولودية الجزائر، أيمن مسوسة، عن سعادته الكبيرة للتتويج بلقب كأس السوبر، مُبديا أمله في تحقيق تتويجات أخرى مع العميد.

وصرّح مسوسة، عقب نيلهم لقب كأس السوبر: “هذا أول لقب لي مع مولودية الجزائر، وأتمنى أن يكون فاتحة لألقاب أخرى عديدة”.

كما أضاف: “أنا جد سعيد بتواجدي هنا، وفخور بتمثيل هذا الفريق، الذي يعتبر أكبر فريق في الجزائر، وأتمنى أن تستمر الأمور بهذا النسق”.

يذكر أن اللاعب أمين مسوسة، شارك أساسياً في نهائي كأس السوبر، وكانت له مساهمة كبيرة في تتويج مولودية الجزائر بهذا اللقب.