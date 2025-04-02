مسوسة: “لدينا الثقة في أنفسنا لتحقيق التأهل في مباراة العودة”

أبدى لاعب مولودية الجزائر، أمين مسوسة، تفاؤله في قدرته وزملائه، على تحقيق التأهل لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، في مباراة العودة أمام أورلاندو بيراتس.

وصرخ مسوسة، عقب هزيمتهم أمس الثلاثاء، أمام أورلاندو بيراتس: “لعبنا جيدا، وخلقنا عدة فرص تهديفية، وهذا ما يجعل هزيمتنا أمام أورلاندة بيراتس جد قاسية”.

كما أضاف: “كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة من أجل انهاء المباراة لصالحنا، لكن هذه هي كرة القدم، الحظ لم يكن إلى جانبنا في هذه المباراة”.

وتابع أمين مسوسة: “لدينا ثقة في أنفسنا، من أجل العودة بالتأهل من جنوب إفريقيا خلال مباراة العودة المقررة الأسبوع المقبل”.