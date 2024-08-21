مسوسة يمنح موافقته لحمل قميص مولودية الجزائر

منح اللاعب الفرانكوجزائري أمين مسوسة موافقته النهائية لإدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، لحمل قميص النادي بداية من الموسم القادم.

وقالت مصادر مقربة من بيت النادي العاصمي، أن أمين مسوسة من مواليد 2004 بمدينة ليون، سيكون جديد الفريق.

كما أكدت نفس المصادر، أن الإعلان عن التعاقد معه سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

وسبق لمسوسة أن لعب لنادي ليل ب، ولعب الموسم الفارط لنادي فيل فرانش على شكل إعارة، كما سبق له تمثيل ألوان منتخب فرنسا لأقل من 18 و 19 سنة قبل أن يغير جنسية الرياضية إلى الجزائرية.

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