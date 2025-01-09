مسوسة: “حضور أنصارنا أمام تي بي مازيمبي يمنحنا دعماً كبيراً للفوز”

أكد لاعب مولودية الجزائر، أمين مسوسة، أنه وزملاءه سيحظون بدعم كبير في مباراة الغد أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، بحضور أنصار العميد.

وقال مسوسة، اليوم الخميس، في ندوة صحفية قبل المباراة: “حضور أنصارنا في مباراة الغد سيمنحنا دعماً كبيراً”.

وأضاف: “هذه أول مباراة لنا في دوري الأبطال، التي سنلعبها بحضور أنصارنا، كنا نتمنى حضورهم معنا منذ المباراة الأولى”.

وتابع أمين مسوسة قائلاً: “نحن مطالبون بتحقيق النقاط الثلاث من أجل الفريق والأنصار، اللعب في 5 جويلية بمدرجات ممتلئة، سيدفعنا لإحراز النقاط الثلاثة”.