مسيرات تيزي وزو: “فرحات مهني غير مخوّل أن يتكلم باسمنا”

حمل المتظاهرون في ولاية تيزي وزو، اليوم الخميس، لافتات عبروا من خلالها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يقتل في غزة، ورفضهم لموقف رئيس حركة الماك الانفصالية فرحات مهني الداعم لإسرائيل.

وخرج الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة بالولاية، رافضة للجرائم والمجازر التي يرتكبها الجيش الصهيوني في غزة منذ 13 يوما.

وكُتب في إحدى اللافتات: “أنا فخور بكوني قبائلي وفرحات مهني غير مخوّل أن يتكلم باسمي”.

وكان رئيس حركة ماك الانفصالية فرحات مهني قد أعلن عن دعمه لإسرائيل، حيث شارك في مظاهرة بباريس دعما للكيان الصهيوني.

وظهر مهني مع اتباعه، في مقطع فيديو نشره الصحفي الاسرائيلي ايدي كوهين، وهم حاملين رايات الماك والراية الإسرائيلية.

وعقب هذه الخرجة سارع الجزائريون لإطلاق حملة ضد مهني واتباعه، وإنتشر وسم “فرحات مهني لا يمثلني” بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من طرف أبناء منطقة القبائل.