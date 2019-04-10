مسيرات وإضرابات وشلّ مؤسسات بعد تنصيب بن صالح رئيسا للدولة

آلاف المواطنين خرجوا في مسيرات حاشدة رفضا للباءات الثلاثة

خرج الآلاف من الشباب والمواطنين وعمال العديد من المؤسسات، أمس، في مسيرات حاشدة عبر مختلف ولايات الوطن.

مباشرة بعد الإعلان عن تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة وفقا للمادة 102 من الدستور

وهران تنتفض رفضا لتنصيب بن صالح

خرج، أمس، المئات من الشباب بوهران في مسيرة سلمية احتجاجا على تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، مطالبين بتنحيه عن المنصب وتعيين آخر استجابة للمطالب الشعبية.

الشباب المحتج جاب بعض شوارع وسط مدينة وهران إلى غاية مقر الولاية، رافعين لافتات تطالب برحيل كافة رموز النظام.

خروج المتظاهرين رفضا لبن صالح في برج منايل في بومرداس

خرج المئات من المتظاهرين في مدينة برج منايل شرق ولاية بومرداس، إلى الشارع رفضا لقيادة بن صالح عبد القادر رئيس مجلس الأمة.

حيث رفض هؤلاء تطبيق المادة 102 من الدستور، أين طالبوا برحيله لأنه محسوب على نظام بوتفليقة ولا يمكن قبوله،

استمرار العصيان المدني وإضراب مؤسسات الدولة في بومرداس

تواصل لليوم الثاني العصيان المدني وإضراب العمال والموظفين في إقليم ولاية بومرداس، حيث لا تزال عدة بلديات في الجهة الشرقية مغلقة أبوابها.

إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية والمصانع، حيث لا تزال الإدارات مغلقة، مما تسبب في تعطيل حوائج المواطنين الذين قالوا إنهم لم يقضوا حاجاتهم، منذ الأحد المنصرم.

مسيرات حاشدة ترفض تنصيب بن صالح رئيسا للدولة في قسنطينة

وخرج، أمس، الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة جابت مختلف الشوارع الرئيسية بمدينة قسنطينة.

تعبيرا عن رفضهم بقاء بعض الوجوه المحسوبة على الرئيس المستقيل وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح، الذي نصب رئيسا للدولة لفترة انتقالية.

بالإضافة إلى رفض الحكومة المعلن عنها، مؤخرا، والمطالبة بحكومة كفاءات تلقى رضىً شعبيا واسعا.

عمال وموظفو بلدية سيدي عيسى في المسيلة يواصلون الإضراب

تواصل، أمس، إضراب عمال وموظفي بلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، لليوم الثالث، على التوالي.

وهذا استجابة لنداء كونفيدارلية القوى المنتجة والداعمة للحراك ورفض بقاء النظام، وقد بلغت نسبة الإضراب، أمس، أزيد من 34 من المئة.

وكانت قد بلغت نسبة الاستجابة في اليوم الأول والثاني 25 من المئة.

مئات المتظاهرين في مسيرة ببرج بوعريريج للمطالبة برحيل بن صالح

خرج المئات من المتظاهرين في مسيرة سلمية ببرج بوعريريج بعد عصر أمس، ردا على تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة من طرف البرلمان وفقا للمادة 102 من الدستور.

ورفع المتظاهرون الذين ساروا من أمام مفترق سوق الفلاح عبر نهج الجمهورية نحو مقر الولاية شعارات تنادي برحيل بن صالح وبلعيز وبدوي وحكومته.

كما اعتبر المتظاهرون في شعاراتهم أن تطبيق المادة 102 هو نصف الحل، مطالبين بتطبيق المواد 7 و8.