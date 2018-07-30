 مسيرة القصاص بعد مقتل عبد الحفيظ بدائرة جامعة في الوادي 

خرج مواطنو دائرة جامعة بولاية الوادي في مسيرة سلمية حاشدة رجالا ونساء مطالبين بالقبض على قاتل الشاب ،و الذي عثر عليه مقتولا فجر الجمعة الماضي على ممر سكة القطار.

و انطلقت صبيحة اليوم الإثنين، المسيرة الإحتجاجية السلمية والتي شارك فيها المئات من جيرانه وأقاربه ومواطنين من مختلف الأحياءوالقرى المجاورة..

متعاطفين مع عائلته حاملين صورة الضحية وشعارات من بينها “كلنا ربيع” مطالبين الأمن بالإسراع بالقبض على قاتل والقصاص منه ومنددين بالعمل الشنيع.

ومشددين على تسليط أقصى العقوبات في حق المتورطين.

وإنطلقت المسيرة من بيت المرحوم عبد الحفظ الملقب بالربيع، حيث توجهت المسيرة الى الشارع الرئيسي للمدينة ثم توقفت المسيرة أمام مقر الدائرة قبل أن يواصل المشاركون في المسيرة طريقهم الى وسط مدينة جامعة.