مسيرة حاشدة للمحامين بشوارع العاصمة ضد “عدالة التلفون”

شن محامو العاصمة وعدد من ولايات الوسط، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة وسط شوارع قلب العاصمة.

وقبل بداية المسيرة، تجمع المحامون داخل بهو محكمة سيدي امحمد، وراحوا يرددون شعارات تطالب برفع اليد عن العدالة وبإحقاق دولة القانون.

بعد ذلك، انطلق أصحاب الجبة السوداء، في مسيرة راجلة، جابت شارع عبان رمضان.

وردد المحامون المتظاهرون شعارات معادية لما سموه “عدالة التلفون”، مطالبين في نفس الوقت باحترام حقوق المتقاضين والدفاع، وبإطلاق سراح موقوفي الحراك الشعبي.

وكان مقررا منذ يوم أمس، أن تكون مسيرة المحامين في أعالي الأبيار، وتحديدا أمام مقر المحكمة العليا، وليس بوسط العاصمة.

وكان اتحاد منظمات محامي الجزائر قد دعا إلى تنظيم مسيرة راجلة، من مقر المحكمة العليا نحو المجلس الدستوري.