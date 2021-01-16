مسيرة لأنصار شبيبة القبائل وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لطرد ملال!

قوات الأمن تدخلت ومنعت تنظيمها في الشوارع الرئيسية

لم يتمكن أنصار شبيبة القبائل من تنظيم مسيرتهم في الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، بعد منعهم من طرف قوات الأمن وتطويقها في الساعات الأولى من يوم أمس، الأماكن القريبة من ملعب “أول نوفمبر”، مما اضطر الأنصار إلى الانتقال إلى طرقات المدينة الجديدة للمطالبة برحيل رئيس النادي، شريف ملال.

وجاءت المسيرة للاحتجاج على طريقة تسيير “الشبيبة” في عهدة الرئيس الحالي ملال، الذي كان قد وعد قبل قدومه بإعادة “الكناري” إلى الواجهة على المستويين المحلي والقاري، وهو الأمر الذي لم يتجسد على أرض الواقع، وتزامنت المسيرة مع الحملات المتواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ “طرد” ملال، وجميع أعضاء الإدارة من الفريق، وترك مكانهم لمن هو قادر على تولي زمام الأمور في النادي.

يحدث هذا في وقت أعرب رجل الأعمال، ياريشان، بتقديم الدعم المالي اللازم للفريق في حال رحيل ملال. للإشارة، فقد منع عدد من أنصار “الشبيبة” قبل أسبوع من الآن الناطق الرسمي للفريق، عيبود، من تنظيم ندوة صحافية وأجبر على إلغائها.