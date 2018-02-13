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مسيرة وطنية لطلبة المعاهد الوطنية للتربية البدنية في قسنطينة

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مسيرة وطنية لطلبة المعاهد الوطنية للتربية البدنية في قسنطينة
بقلم كريم لونيس

نظم اليوم الثلاثاء، طلبة المعاهد الوطنية للتربية البدنية مسيرة وطنية وسط المدينة.

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