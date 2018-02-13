مسيرة وطنية لطلبة المعاهد الوطنية للتربية البدنية في قسنطينة

نظم اليوم الثلاثاء، طلبة المعاهد الوطنية للتربية البدنية مسيرة وطنية وسط المدينة.
https://www.youtube.com/watch?v=HDaTZJsq8A0&feature=youtu.be
عُثر صبيحة اليوم على جثتين لشخصين، من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية.
وحسب المعلومات التي تحوزها "النهار اونلاين"، فقد تم العثور على الضحية الأول…
سقط صباح اليوم طبيب جراح من الطابق الرابع بالمصعد الكهربائي بمستشفى الحكيم عقبي،
مما تسبب له في إصابات خطيرة مختلفة من أنحاء جسمه،
حيث تم تحويله على…
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