مسير سابق بمؤسسة عمومية مهدد بالحبس لاختلاسه حوالي مليار سنتيم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمدعو”ح.م” مسير سابق بمؤسسة تحويل منتجات الكروم فرع بوشاوي بعد متابعته في قضية فساد طالت مؤسسة عمومية .

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى رفع مؤسسة تحويل منتجات الكروم فرع بوشاوي شكوى ضد المتهم في قضية الحال تتهمه بإختلاس و تبديد اموال عمومية قدرت قيمتها حوالي مليار سنتيم من الشركة ،و شراء سيارة من اموال الشركة وتسجيلها بإسمه الشخصي ،المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وقانون العقوبات ،من بينها الاهمال الواضح الذي يؤدي الى ضياع الاموال العمومية ،واساءة استغلال الوظيفة

حيث انكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا وانه كان عامل بالمؤسسة لمدة 42 سنة ولم يختلس فلس واحد ،وعن استجوابه من قبل القاضي بتخزينه لمخزون منتهي صلاحية تلك المشروبات ،بوحدة بوشاوي اجاب المتهم ان المدير العام للمؤسسة انذاك طلب منه ذلك , اما بخصوص تسجيل السيارة باسمه اجاب ان المسؤول طلب منه ذلك

هذا وقد طالب ممثل المؤسسة العمومية من الضحية تعويض قدره 10 ملايين دج نتيجة الضرر الذي تعرضت له بعد اختلاس تلك الاموال من المتهم ،فيما التمست هيئة دفاع المتهم من القاضي بتبرئته من التهم المنسوبة اليه ،وبعد التماس وكيل الجمهورية حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة28 جانفي الجاري .