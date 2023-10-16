مسير سابق في نادي نيس يهاجم عطال !

يواصل الدولي الجزائري يوسف عطال تلقي الإنتقادات اللاذعة بعد إعلانه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني.

فبعد تهديدات عمدة بلدية نيس، أمس الأحد، والذي هدد عطال بالطرد من الفريق في حال لم يقدم إعتذاره.

ونقل موقع madeinfoot.ouest-france.fr عن موقع “لوباريزيان“، تصريحات عنصرية لإداري سابق في إدارة النادي الفرنسي، وتحفظ المعني عن كشف هويته.

وصرح المسؤول السابق بنادي نيس:” عطال معادي للسامية منذ نشأته، والأكثر من ذلك إنه شخص لم يحصل على تعليم جيد”.

كما نقل المصدر تصريحات لشخص مقرب من محيط اللاعب يوسف عطال، والذي صرح:”إنه خطأه، وكونه متابع بشكل كبير من الجمهور، فيتلقى الكثير من الطلبات التي تطالبه باسم الإسلام بدعم الجهاد في فلسطين”.

وتابع المتحدث:”لهذا السبب يكره اليهود بسبب الغباء أكثر منه بسبب الحقد، . مع أنه ليس سلفياً على الإطلاق بالنسبة لي، لقد تصرف عن جهل وليس عن قناعة عميقة، لكنه لا يدرك ثقل وزن كلمات الداعية الذي أعجب بكلماته”.