مسير شباب قسنطينة: “طلبنا من ملال أزيد من ملياري سنتيم”

إعترف مسير شباب قسنطينة، إلياس صوليح، بمطالبة إدارة فريقه، قيمة مالية من رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، لتحفيز لاعبي السياسي، قبل مواجهة اتحاد العاصمة.

وكشف مسير شباب قسنطينة، لوسائل الإعلام: “أعترف بأنني تكلمت مع رئيس شبيبة القبائل، للمطالبة بأربع منح للاعبي الفريق كتحفيز”.

وأضاف: “تحدثت إلى ملال، وأعلمني باستعدادهم لدفع 20 مليون سنتيم، للاعبينا والطاقم الفني كتحفيز”.

وتابع: “المسؤول الأول عن الفريق هو من طلب مني الإتصال بشريف ملال، ومطالبته بدفع أربعة منح للاعبينا، والتي تقدر إجمالا بأزيد من ملياري سنتيم، وهذه هي الحقيقة”.