مسير شركة خاصة يتورط في جريمة قتل لضربه زوجته وتعذيبها بواسطة “كلاب”

تتابع محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء غدا الاربعاء، 8 متهمين بجناية الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار المفضي إلى الوفاة دون قصد احداثها وجناية التعذيب، يتقدمهم المتهم الموقوف “ب.م” مسير شركة.

وجاء تورط المتهم الرئيسي ” ب.م” بعد تعرضه لزوجته “بالفاتحة”، للضرب المبرح بواسطة عصا خشبية. ثم التعذيب بواسطة كماشة حديدية. وهذا بعد خلافات نشبت بينهما، لرفضها استقباله لعاملة نظافة في منزله واقامة علاقة حميمية معها.

تتخلص وقائع القضية أنه بتاريخ 16/12/2019 تلقى مقر الامن الحضري السابع بولوغين بلاغ عن وفاة امرأه بمسكن المدعو “ب.م” مسير شركة خاصة ويتعلق الامر بالمرحومة “ب.ف”. بحيث بعد معاينة الوفاة من قبل طبيب. تبين أن الوفاة حقيقية وعنيفه لوجود كدمات زرقاء على كل أنحاء جسم المرحومة.

كما تبين أن الضحية هي زوجته بعقد عرفي بالفاتحة، وأنها تعرضت إلى وعكة صحية بتاريخ 12/12/2019 فقام باحضار لها طبيب خاص الى البيت، أما اثار الضرب المتواجدة على جسدها فهي بسبب ضربها باستعمال عصا خشبية، لشكه في خيانتها له.

وبعد تنقل عناصر الضبطية الى مسرح الجريمة، تم العثور داخل كيس القمامة المنزلية على ملابس داخلية نسائية ممزقة بداخل كيس بلاستيكي أسود اللون، كما تم معاينه جثة المرحومة ممددة على ظهرها فوق السرير الطبي مغطاة بغطاء صوفي، وتم ججز عصا خشبية بحديقة المنزل، كماشة و سجاد عليه بقعة حمراء.

وعند استجواب المتهم ” ب.م صرح أن المرحومة اتشتغل عنده منذ حوالي 10 سنوات وكانت عشيقته قبل ان يتزوج بها بعقد عرفي، وفرت من منزلهم لرفض والدها تزويجها له، وفي الآونة الأخيرة دبت المشاكل بينهما بسبب شكه في خيانتها له الامر الذي دفعه الى ضربها بعصا خشبيه، وخلالها تازمت حالتها وعجزت عن المشي، فنقلها الى الطبيب لمعاينتها.

عند استجواب المسماة ” م.ف” عاملة نظافة، صرحت أنها تعرفت على المدعو ” ب.م” من خلال عرضه اعلان يبحث فيه عن عاملة نظافة، فاتصلت به بعد وقوع مشاكل مهنية لها في عملها السابق، ولكونها بدون مأوى اتصلت به لقضاء ليلة عنده،فاستقبلها في منزله، وعند وصولها ادخلها غرفة منفردة، ومارس معها الجنس، ثم طلب من المرحومة زوجته أخذها الى الغرفة الخاصة بالعاملات، وخلال خروجها من الغرفة سمعت مناوشات كلامية بينهما، لعلمها بممارسة الجنس معها، وفي صبيحة اليوم الموالي طلب منها المغادرة وسلم لها مبلغ 20 الف دج.

وأضافت المتهمة ” م.ف” أنه بعد 20 يوما اتصل بها المتهم ” ب.م” للتكفل بزوجته الى غاية شفائها، وعند وصولها للمنزل وجدت المرحومة في حالة يرثى لها، ومكثت معها لرعايتها الى غاية وفاتها.