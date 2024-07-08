مسيلة: إصابة 11 شخصا في حادث مرور بثنية الزيت

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث مرور وقع اليوم. على الطريق الوطني رقم 28 في منطقة ثنية الزيت ببلدية بلعايبة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمقرة فورا. وتمثّل الحادث في اصطدام بين سيارتين، إحداهما كانت سيارة أجرة. وأسفر عن إصابة 11 شخصا. من بينهم 9 ذكور و2 إناث، تتراوح أعمارهم بين 18 و58 سنة. ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

قدمت فرق الحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى مقرة لتلقي العلاج اللازم.