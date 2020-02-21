مسيلة.. جثمان الشاعر الراحل عياش يحياوي يوارى الثرى بمسقط رأسه

أخبار الجزائر
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مسيلة.. جثمان الشاعر الراحل عياش يحياوي يوارى الثرى بمسقط رأسه
بقلم النهار أونلاين

ووري الثرى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشاعر والباحث الجزائري، عياش يحياوي، بمقبرة سيدي احمد بن بلقاسم بمسقط رأسه بعين الخضراء بالمسيلة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن جنازة الشاعر الراحل يحياوي، شارك فيها العديد من الوجوه الثقافية والأدبية، وأفراد من عائلته بالإضافة إلى جموع غفير من المواطنين.

هذا وانتقل الشاعر والباحث الجزائري، عياش يحياوي إلى رحمة الله يوم الإثنين الماضي بأبو ظبي عن عمر 63 عاما.

وعمل الفقيد في مجال الصحافة منذ تسعينات القرن الماضي قبل ان ينتقل للإمارات ويشتغل كرئيس تحرير للقسم الثقافي بإحدى الجرائد المحلية.


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