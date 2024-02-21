مسيلة: فرقة الـ BRI تحجز 65 ألف علبة سجائر مهربة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة من حجز 65000 علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة، مع توقيف 4 أشخاص يمتهنون التهريب الدولي لمواد التبغ.

وقائع القضية تعود للتحريات التي قامت بها المصلحة مفادها قيام أشخاص بتحويل شحنة من السجائر أجنبية الصنع منقولة من إحدى الولايات الجنوبية إلى قطاع الإختصاص على متن شاحنة ومركبة سياحية، وعليه تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهم الأربعة على متن المركبتين المذكورتين على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة الشلال، وبتفتيش الشاحنة تم حجز كمية السجائر المذكورة التي كانت مخبأة في صندوق الشاحنة بين رزم من البصل وصناديق بلاستيكية بها مادة الطماطم وذلك قصد التمويه.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل التهريب الدولي لمواد التبغ باستعمال وسيلة نقل.