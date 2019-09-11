مسيلة.. قتيلان في اصطدام سيارة و دراجة نارية بالمسيف

أودى حادث مرور خطير، وقع اليوم الأربعاء، على مستوى طريق بن سرور بالمسيلة، بحياة قاصرين في مقتبل العمر.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام سيارة نفعية من نوع “لقونا”ودراجة نارية.

فقد خلف مقتل القاصرين، حيث لقي الأول المدعو “ب، م” مصرعه في عين المكان، فيما تم نقل الآخر المسمى “ق، بن ف” إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

وبعد نقل المصاب من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى أنّ الأخير لم يستطع مقاومة الجروح الخطيرة، ووافته المنية هناك.

فيما تبقى أسباب وملابسات الحادث الأليم محل تحقيق من الجهات المختصة إقليميا.