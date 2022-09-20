مسيّر المستشفى الجامعي في قسنطينة أمام العدالة في قضية تزوير نتائج مسابقة التوظيف!

يمثل مسير المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” بقسنطينة، “غ.ل”، رفقة 4 موظفين آخرين، اليوم الأربعاء، أمام جلسة الجنح بمحكمة قسنطينة الابتدائية للمحاكمة، في قضية تزوير نتائج مسابقة توظيف في مختلف الرتب الإدارية والتقنية والأعوان المهنيين التي تم إجراؤها صيف 2016.

حيث تم توجيه تهمة جنحة التزوير في محررات إدارية والمشاركة لمدير الموارد البشرية ومسير المركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس”، ومدير المستخدمين وموظفين آخرين، بناءً على شكوى الضحايا ممن شاركوا في امتحانات التوظيف التي أعلنتها وأجرتها المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” صيف 2016.

هؤلاء المشاركون في المسابقة اكتشفوا وجود خروقات بعد الإعلان عن نتائج المسابقة، حيث باشرت الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بالأمن الولائي مجريات التحقيق الابتدائي في القضية، وتنقلت عناصرها إلى المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، أين قامت بمعاينة مختلف الوثائق الخاصة بالامتحانات على مستوى المصالح المعنية، وخاصة مديرية الموارد البشرية ومديرية المستخدمين.

كما قامت باستدعاء العديد من الموظفين المعنيين بإجراء والإشراف على المسابقة، من بينهم مدير الموارد البشرية “غ.ل” المسير حاليا للمديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” ومدير المستخدمين “ر.ر” و 3 موظفين آخرين لديهم صلة بامتحانات التوظيف لمختلف الأسلاك والرتب، والتي تجاوز عدد المناصب المعنية بالمسابقة أكثر من 800 منصب عمل، حيث تم التحقيق والاستماع للموظفين المعنيين من طرف الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية على محاضر رسمية.

وبعدها تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة “الزيادية” الابتدائية آنذاك، الذي حرر طلبا افتتاحيا، وجه بموجبه الاتهام للمتهمين وأحالهم على قاضي التحقيق، الذي باشر مجريات التحقيق القضائي في القضية مع المتهمين، ثم أحالهم للمحاكمة أمام قاضي الجنح في جنحة التزوير والمشاركة في محررات إدارية، والتي سيمثل فيها المتهمون أمام المحاكمة في جلستها الأولى نهار اليوم، وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية ومسير المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” الذي تم تعيينه من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في عهد الوزير السابق عبد الرحمن بن بوزيد، يوم 7 جوان الماضي، بعد إنهاء مهام المدير العام السابق “م.ط”، عقب الزيارة التفقدية التي أجراها للمركز الاستشفائي الجامعي وعاين تردي الأوضاع فيه، وخاصة بمصلحة الاستعجالات الجراحية، مما دفعه إلى اتخاذ قرار إنهاء المهام للمدير العام السابق.