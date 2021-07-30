مسيّر شركة الصومام للألبان يقدم مليارين و800 مليون لمسشتفى خراطة وأزفون

قدم صاحب شركة الصومام لتحويل صناعات الألبان الوناس حميطوش. هبة مالية تقدر بمليار و450 مليون سنتيم لإقتناء محطة توليد الأوكسيجين لفائدة المرضى المتواجدين بمستشفى خراطة.

كما قرّر صاحب الشركة منح هبة أخرى مقدارها مليار و350 مليون سنتيم لشراء محطة إنتاج الأوكسيجين الطبي لمستشفى أزفون بولاية تيزي وزو. وقد تم تسليم صبيحة اليوم ممثلو الجمعيات النشطة في ميدان المساعدات الشيك المتبرع به للإسراع في عملية إقتناء هذه التجهيزات. وكان رجل الأعمال الوناس حميطوش قد قرر أمس تمويل 10 محطات توليد الأوكسيجين و توزيعها على مستشفيات الوطن.