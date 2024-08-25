مس حقيبتي الدفاع والخارجية.. تعديل حكومي واسع في تونس

أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأحد، تعديلا وزاريا موسعا مس عددا من الوزارات على رأسها وزارتي الدفاع الوطني والخارجية.



وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فإن التعديل الحكومي شمل وزارات، الدفاع، الخارجية، الصحة، الاقتصاد، التجارة، الشؤون الاجتماعية.

كما شمل التعديل أيضا وزارات الفلاحة، التربية، التعليم العالي، الشباب والرياضة، النقل، تكنولوجيات الاتصال، أملاك الدولة والشؤون العقارية، البيئة، السياحة، الشؤون الدينية، الأسرة والمرأة، الشؤون الثقافية، التكوين المهني.

وفي المقابل، لم يشمل هذا التعديل ثلاث وزارات، ويتعلق الأمر بكل من الداخلية والعدل والتجهيز.

وبمقتضى هذا التعديل الحكومي تم تعيين السيدات والسادة:

- خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني.

– محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

– مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة.

– سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

– عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية.

– سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات.

– عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

– نور الدين النوري، وزيرا للتربية.

– منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

– الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة.

– سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال.

– رشيد عامري، وزيرا للنقل.

– وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

– حبيب عبيد، وزيرا للبيئة.

– سفيان تقية، وزيرا للسياحة.

– أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية.

– أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

– أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية.

– رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.

– محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

– حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه.

– حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.