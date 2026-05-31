مشاجرة بالأسلحة بحي بلوزداد تورِّط طالبا متربّصا وصديقه في قضية محاولة اغتيال

برّأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء اليوم الأحد، متهمين اثنين من جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والمشاركة في محاولة الاغتيال. أحدهما ” طالب متربّص” تخصص تقني سامي. موقوف في المؤسسة العقابية الحراش المدعو ” ب.م”. والآخر استفاد من إجراءات الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر بالمسمى “ج.ف”.

وجاء قرار المحكمة بعدما طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في حق كلا المتهمين. معتبرا أن الوقائع المتابع بها ” ب.م” و”ج.ف” ثابتة ولا غبار عليها. مستندة في مرافعتها تصريحاتهما الأولية أمام رجال الضبطية القضائية. وما ورد على لسان الضحية “ع.ب” الذي تعرض إلى اعتداء خطير كلفه تدخّل طبي متسعجل. ولو لا قضاء الله لكان اليوم في عداد االموتى - يضيف النائب العام.

كما تبّين من خلال مجريات المحاكمة، أنه بتاريخ الوقائع 20 أوت 2025، تعرّض الضحية الشاب المدعو “ع.ب د” إلى ضرب وجرح عمدي بواسطة سكين. بسبب تدخّله لفض مشاجرة بحي بلوزداد بالعاصمة الذي يقطنه به.

وأمام سقوط الضحية أرضا وهو ينزف دما ، قام المتهم “ج.فوزي” بحمله على متن دراجته النارية إلى مستشفى مصطفى باشا. أين تمّ التكفل بالشاب الذي كانت وضعه الصحي جدّ متأزم بسبب عمق الإصابة التي استقرت بصدره.

كما تمّ هذا بعدما قام المتهم الثاني صديقه ” ب.مهدي” بحمله ووضعه على متن الدراجة النارية لصديقه.

وذكرت تقارير طبية أن الضحية وأمام تأزم حالته خضع إلى عملية جراحية معقدة. كلفته عجزا طبيا مدته 21 يوما.

وفي الجلسة أنكر كلا المتهمين أنهما الشخصين اللذين اعتديا على ضحيتهما ” ع.ب.د”. مؤكدين أن مشاجرة عنيفة وقعت بالحي كانت بسبب مشادات ومشاحنات وقعت من قبل. وأن الضحية تدخّل بحسن نية وشاهداه يحاول تفرقتهم.

وصرّح المتهم ” فوزي” أمام هيئة المحكمة، بأنه قام بإسعاف الضحية بطلب من صديقه “م”. ناكرين اعتداءها عليه، بواسطة سلاح أبيض.

كما تراجع كلا المتهمين عن تصريحاتهما الأولية، فيما تراجع الضحية أيضا عن أقوالها، لسرد الحقيقة كما هي على مسامع القاضي. مصرّحا بأن الذي اعتديا عليه ليس المتهمين الماثلين أمام المحكمة أمامه.

