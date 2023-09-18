مشاجرة تتسبب في توقيف مروجي “الكاشيات” ببرج الكيفان

تمكنت فرقة الدرك الوطني بالعاصمة من توقيف مشتبه فيهما اثنين، أحدهما متلبسا بحيازة 26 قرص مهلوس. بحيث تم حجز الممنوعات وإحالة المعنيين للتحقيق.

وخلال جلسة محاكمة المتهمين كل من المدعو “ب.ر”، “أ.س” وفقا لاجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء. اليوم الإثنين لمتابعتهما بجنحة حيازة المؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير. أين اعترف المتهم الأول “أ.س” بأنه بيوم الوقائع اتفق مع صديقه “ب.ر”. لأجل شراء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لغرض ترويجها في حي برج الكيفان شرقي العاصمة. وخلالها وقعت مشاجرة بينهما فتدخل رجال الدرك وتم حجز المؤثرات العقلية.

ومن جهته أنكر المتهم الثاني “ب.ر” شراؤه الممنوعات مثلما صرح به المتهم الأول صديقه للمحكمة، مؤكدا أنه وجد الحبوب ملقاة على الأرض فالتقطها، وكان بصدد تقديمها لمصالح الأمن. وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق كل متهم.