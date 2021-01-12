مشاركة أزيد من 100 عمل ثقافي في جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

تم إختيار 106 عمل ثقافي، من بين أزيد من 200 عمل، للمشاركة في الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية.

وحسب شريفة بيلاك بن عمارة مديرة فرعية للتعليم والتكوين بالمحافظة السامية للأمازيغية، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بهذه الجائزة، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأوضحت شريفة بيلاك، للإذاعة الجزائرية، أن جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية تتضمن 4 مجموعات.

وتتمثل هذه المجموعات، في كل من جائزة الأدب الأمازيغي وجائزة اللسانيات والقواعد في اللغة الأمازيغية.

بالإضافة إلى جائزة الترجمة إلى الأمازيغية وجائزة التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.

هذا ويشمل البرنامج المسطر من المحافظة السامية للغة الأمازيغية لاحياء السنة الجديدة 2971 العديد من النشاطات الثقافية.

ومن بين هذه النشاطات، تقديم محاضرات وعروض لمنتجات الصناعة التقليدية لمختلف المنتجات التقليدية وورشات لتعليم الصغار.

وأكدت ممثلة المحاقظة السامية للغة الامازيغية أن تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التربوية عرف قفزة نوعية.

وتم توفير الكتب المدرسية للغة الأمازيغية، من السنة الرابعة ابتدائي وحتى مستوى الثالثة ثانوي.