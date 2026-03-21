مشاركة أساسية.. مازة يقود ليفركوزن للعودة بنقطة ثمينة من هايدنهايم

قاد الدولي الجزائري إبراهيم مازة فريقه باير ليفركوزن للعودة بنقطة ثمينة بعد تعادله المثير أمام مضيفه هايدنهايم بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك مازة أساسياً وقدم مردوداً جيداً في لقاء اتسم بالندية والإثارة، حيث سجل ثلاثية ليفركوزن كل من مالك تيلمان في الدقيقة 22، وباتريك شيك في مناسبتين عند الدقيقتين 35 و79.

وجرت المباراة بملعب فوات أرينا بمدينة هايدنهايم، وشهدت تقلبات عديدة في النتيجة قبل أن تنتهي بتقاسم الفريقين للنقاط.

وبهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 46 نقطة، ليرتقي إلى المرتبة السادسة ويقترب أكثر من فرق المقدمة، مؤكداً طموحه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية.