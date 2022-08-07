مشاركة الجزائر في تنصيب رئيس كولومبيا جاء للارتقاء بالعلاقات بين البلدين

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مشاركة الجزائر في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا الجديد، دليل على إرادة رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين لبلوغها أفاقا متميزة.

هذا وحل بوغالي، مساء أمس السبت بكولومبيا، لحضور مراسم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، غوستافو بيترو. والتي ستتم اليوم الأحد بساحة بوليفار بالعاصمة بوغوتا.

وكان في استقبال إبراهيم بوغالي لدى وصوله سعادة سفير الجزائر بكولومبيا أحمد هاشمي وممثل عن وزارة الخارجية الكولومبية.

وأبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة ألقاها أمام وسائل الإعلام، تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس المنتخب. ولنائب الرئيس وإلى كافة الشعب الكولومبي متمنين لهم النجاح في تحقيق الرقي والسلم.

كما أكد بوغالي بأن مشاركة الجزائر في هذا الحدث التاريخي العظيم للشعب الكولومبي. بوفد رفيع المستوى من المجلس الشعبي الوطني ومن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. يعتبر دليلا واضحا على إرادة رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين لبلوغها أفاقا متميزة.

كما حضر رئيس المجلس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوك، على شرف الرؤساء والقادة الحاضرين وممثليهم.