 مشاركة الجزائر في IATF 2025 .. وزير النقل يترأس اجتماعا تنسيقيا

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا خصِّص لمتابعة جاهزية القطاع لإنجاح مشاركة الجزائر في IATF 2025.

وجاء هذا الاجتماع في إطار متابعة التحضيرات الخاصة بمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025).

الاجتماع حضره كلٌّ من الرؤساء المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، وعدد من الإطارات المركزية للوزارة.

وخلال الاجتماع تم عرض وضعية الحظيرة المخصصة لاستقبال الوفود والعارضين، عدد الحافلات المسخّرة ونسبة جاهزيتها، القدرة الاستيعابية لمواقف المركبات، ومخطط النقل ومخطط السير.

وتم في الاجتماع ذاته التطرق إلى مدى تقدم مشروع التطبيق الإلكتروني الخاص بالنقل، المنتظر إطلاقه قريبا لتسهيل تنقلات العارضين والمشاركين.

كما تمت دراسة الظروف التنظيمية داخل مطار الجزائر الدولي، والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الاستقبال والدخول للضيوف القادمين من داخل وخارج القارة.