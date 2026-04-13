مشاركة الحارس ماندريا في المونديال مهدّدة !

تلقى حارس المنتخب الوطني أنتوني ماندريا ضربة موجعة رفقة نادي كان الفرنسي، بعد تعرضه لإصابة خلال الحصة التدريبية التي جرت، الإثنين، استعدادًا لما تبقى من منافسات الموسم.

وأصيب ماندريا بخلع في الكتف إثر احتكاك خلال تمرين مصغر، حسب موقع “France BLEU” ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بمدينة كان، من أجل الخضوع للفحوصات اللازمة وتحديد مدة غيابه عن الميادين.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس للغاية، قبل أربع جولات فقط من نهاية البطولة، حيث يُعد الحارس ماندريا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، خاصة بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة، والتي حافظ فيها على نظافة شباكه.

كما تُلقي هذه الإصابة بظلالها على طموحات ماندريا مع المنتخب الوطني، إذ كان يطمح لتعزيز حظوظه في التواجد ضمن قائمة “الخضر” المشاركة في كأس العالم 2026.

وينتظر أن تكشف الفحوصات الطبية في الساعات القادمة عن مدى خطورة الإصابة، ومدة غياب الحارس، في وقت يأمل فيه أنصار النادي والطاقم الفني للمنتخب الوطني أن تكون الإصابة خفيفة ولا تُبعده طويلًا عن المنافسة.