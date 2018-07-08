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مشاركة المرأة بقوّة في المهرجان الوطني لموسيقى الديوان ببشار

فن وثقافة
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مشاركة المرأة بقوّة في المهرجان الوطني لموسيقى الديوان ببشار
بقلم إيمان ض

تميّزت الطبعة الـ 11 لمهرجان موسيقى و رقص طابع الدّيوان بالحضور النّسوي المكثّف من قائدات فرق وعازفات و مصممات للرقصات.

وشهد هذا اللون الموسيقي الذي لطالما كان حكرا على الرجال نشاطا موسّعا للعنصر النسوي.
على غرار رئيسة جمعية “رحيق” لنشاطات التبادل بين الشباب إكرام العياشي و التي تأسست سنة 2017 بولاية بشار.
و تعتبر إكرام بنت بشار المرأة الوحيدة التي تقود فرقة موسيقية في طابع الديوان و هي “أهل الديوان”.
الّتي حلّت بالمرتبة الثانية خلال الطبعة الـ 11 لمهرجان الديوان ببشار في أوّل مشاركة لها في هذه التّظاهرة الفنيّة الوطنيّة.


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