مشاركة المرأة بقوّة في المهرجان الوطني لموسيقى الديوان ببشار

تميّزت الطبعة الـ 11 لمهرجان موسيقى و رقص طابع الدّيوان بالحضور النّسوي المكثّف من قائدات فرق وعازفات و مصممات للرقصات.

وشهد هذا اللون الموسيقي الذي لطالما كان حكرا على الرجال نشاطا موسّعا للعنصر النسوي.

على غرار رئيسة جمعية “رحيق” لنشاطات التبادل بين الشباب إكرام العياشي و التي تأسست سنة 2017 بولاية بشار.

و تعتبر إكرام بنت بشار المرأة الوحيدة التي تقود فرقة موسيقية في طابع الديوان و هي “أهل الديوان”.

الّتي حلّت بالمرتبة الثانية خلال الطبعة الـ 11 لمهرجان الديوان ببشار في أوّل مشاركة لها في هذه التّظاهرة الفنيّة الوطنيّة.