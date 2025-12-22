مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس إفريقيا.. سونلغاز تُعلن عن قرار هام

أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال تعليمات تقضي بـ تعليق قطع الكهرباء والغاز عن المواطنين المتأخرين. في دفع الفواتير طيلة فترة مشاركة المنتخب الوطني الجزائري في الطبعة الخامسة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.

وأكد مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنّ هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة. من خلال مجمع سونلغاز، على دعم ومساندة المشاركات الرياضية الجزائرية داخل الوطن وخارجه. وضمان حق المواطن الجزائري في متابعة هذا الحدث الرياضي القاري الهام، تشجيعًا للمنتخب الوطني.