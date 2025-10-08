مشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باكسبو أوزاكا.. اليابان  تبدي اهتمامها بالاستثمار

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر 2025 حضورها في المعرض العالمي “إكسبو أوزاكا 2025″، الذي تحتضنه اليابان. وذلك في إطار أسبوع ترويجي للجزائر كوجهة استثمارية وسياحية واعدة.

وخلال أيام المعرض، كان لممثلي الوكالة اجتماعات ولقاءات عمل مع عدة مؤسسات يابانية أبدت اهتمامها بفرص الاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية ورغبتها في تجسيد مشاريع استثمارية.

كما شاركت الوكالة، ممثلة في منال بورحلة وكاميليا حوامدية، عبر تنشيط جناح في المعرض العالمي، الذي تشارك فيه 158 دولة. بهدف الترويج للجزائر وإبرازها كوجهة استثمارية واعدة في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. من خلال تسليط الضوء على الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تملكها والتحفيزات والمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار. في خطوة ترمي إلى تثمين جاذبية الجزائر واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.